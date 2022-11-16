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Рашисти випустили по Україні понад 90 ракет, ППО збила 77 — Генштаб

Рашисти випустили по Україні понад 90 ракет, ППО збила 77 — Генштаб

Київ • УНН

 • 378438 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. За минулу добу російська окупаційна армія запустила 90 ракет у сторону України, а протиповітряна оборона збила 77 з них.

Про це пише УНН з посиланням на ранковий звіт за добу Генштабу ЗСУ.

Деталі

Розпочалася 266 доба російського широкомасштабного вторгнення в Україну.

Противник випустив понад 90 ракет Х-101 та “Калібр” і більш як десять ударних БпЛА. За уточненою інформацією 77 крилатих ракет, 10 іранських ударних дронів “Shahed-136” та один БпЛА “Оріон” знищили підрозділи Сил Оборони. Триває уточнення додаткової інформації.

Крім того, ворог не припиняє обстрілювати позиції наших військ та населені пункти по лінії зіткнення. Так, протягом минулої доби, окупанти завдали 43 авіаційних удари та здійснили понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Нагадаємо

Під час свого вечірнього звернення Президент України Володимир Зеленський повідомив, що від масованого російського удару 15 листопада, близько десяти мільйонів українців залишилися без світла.

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