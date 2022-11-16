Рашисты выпустили по Украине более 90 ракет, ПВО сбила 77 - Генштаб

Детали

Начались 266 сутки российского широкомасштабного вторжения в Украину.

Противник выпустил более 90 ракет Х-101 и “Калибр” и более десяти ударных БпЛА. По уточненной информации 77 крылатых ракет, 10 иранских ударных дронов “Shahed-136” и один БпЛА“Орион” уничтожили подразделения Сил Обороны. Идет уточнение дополнительной информации.

Кроме того, враг не перестает обстреливать позиции наших войск и населенные пункты по линии столкновения. Так, за прошедшие сутки, оккупанты нанесли 43 авиационных удара и совершили более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Напомним

Во время своего вечернего обращения Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что от массированного российского удара 15 ноября около десяти миллионов украинцев остались без света.