Президент: близько десяти мільйонів українців залишилися без світла

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«У багатьох містах і районах нашої країни знову аварійні відключення електрики. Близько десяти мільйонів українців без світла. Найбільше – станом на цю хвилину – на Харківщині, Житомирщині, Київщині і Львівщині. Львів і деякі інші міста призупиняли постачання тепла... По всій країні проблеми зі зв’язком та інтернетом», – заявив Зеленський.

За його словами, внаслідок ударів автоматика сьогодні відключила кілька атомних блоків на двох станціях – «це прораховані наслідки, і ворог точно знав, що робить».

Нагадаємо

Учора, 15 листопада, росіяни випустили в Україні понад 90 ракет. Засоби протиповітряної оборони збили 70.