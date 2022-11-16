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Президент: близько десяти мільйонів українців залишилися без світла

Президент: близько десяти мільйонів українців залишилися без світла

Київ • УНН

 • 273706 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Під час свого вечірнього звернення Президент України Володимир Зеленський повідомив, що від масованого російського удару 15 листопада, близько десяти мільйонів українців залишилися без світла, передає УНН.

Цитата

«У багатьох містах і районах нашої країни знову аварійні відключення електрики. Близько десяти мільйонів українців без світла. Найбільше – станом на цю хвилину – на Харківщині, Житомирщині, Київщині і Львівщині. Львів і деякі інші міста призупиняли постачання тепла... По всій країні проблеми зі зв’язком та інтернетом», – заявив Зеленський.

За його словами, внаслідок ударів автоматика сьогодні відключила кілька атомних блоків на двох станціях – «це прораховані наслідки, і ворог точно знав, що робить».

Нагадаємо

Учора, 15 листопада, росіяни випустили в Україні понад 90 ракет. Засоби протиповітряної оборони збили 70.

Українські Національні Новини

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