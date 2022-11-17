"Плановые могут быть не отключения, а включения": в ДТЭК заявили о сложной ситуации с электроснабжением из-за атак рф

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"Это дни. (...) Мы сейчас будем, к сожалению, говорить не о плановых отключениях электроэнергии, а, к сожалению, в некоторых районах, а их много, о плановых включениях электроэнергии. И к сожалению, количество часов, в течение которых могут быть эти плановые включения, она пока очень, очень коротко. Это два-три часа максимум", – отметил Сахарук.

Детали

Чиновник ДТЭК заявил, что рашисты на этот раз нанесли ущерб подстанциям: "Ситуация очень сложная, она контролируемая пока, но очень сложная. Россияне нанесли очень серьезный ущерб объектам передачи, это подстанциям".

"По всей Украине применяются графики аварийных отключений. Некоторые области очень существенно ограничиваются. И это пока продолжается и будет продолжаться до тех пор, пока не начнутся первые восстановительные работы", - отметил он.

По его словам, в результате массированных российских атак около 40% украинских потребителей испытывают проблемы с электроснабжением: "В среднем по стране это около 40% потребителей".

Относительно прогнозов, когда эта цифра начнет уменьшаться, Сахарук указал: "Пока нет".

"Частно они (восстановительные работы – ред.) уже начались, частично были переключения технические, частично сейчас происходит разбор завалов, разбор разрушенного оборудования, в некоторых случаях для этого нужно разминировать территорию", - отметил Сахарук.

Дополнение

НЭК "Укрэнерго" анонсировала в последующие дни аварийные отключения электроэнергии при необходимости после "наибольшей атаки в истории энергетики", от которой пострадали все регионы Украины 15 ноября.