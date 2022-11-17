"Плановые могут быть не отключения, а включения": в ДТЭК заявили о сложной ситуации с электроснабжением из-за атак рф
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Новые масштабные атаки российских войск на энергосистему Украины могут повлечь за собой долгосрочные отключения электроэнергии, которые будут продолжаться по несколько дней. Об этом заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире телемарафона, пишет УНН.
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"Это дни. (...) Мы сейчас будем, к сожалению, говорить не о плановых отключениях электроэнергии, а, к сожалению, в некоторых районах, а их много, о плановых включениях электроэнергии. И к сожалению, количество часов, в течение которых могут быть эти плановые включения, она пока очень, очень коротко. Это два-три часа максимум", – отметил Сахарук.
Детали
Чиновник ДТЭК заявил, что рашисты на этот раз нанесли ущерб подстанциям: "Ситуация очень сложная, она контролируемая пока, но очень сложная. Россияне нанесли очень серьезный ущерб объектам передачи, это подстанциям".
"По всей Украине применяются графики аварийных отключений. Некоторые области очень существенно ограничиваются. И это пока продолжается и будет продолжаться до тех пор, пока не начнутся первые восстановительные работы", - отметил он.
По его словам, в результате массированных российских атак около 40% украинских потребителей испытывают проблемы с электроснабжением: "В среднем по стране это около 40% потребителей".
Относительно прогнозов, когда эта цифра начнет уменьшаться, Сахарук указал: "Пока нет".
"Частно они (восстановительные работы – ред.) уже начались, частично были переключения технические, частично сейчас происходит разбор завалов, разбор разрушенного оборудования, в некоторых случаях для этого нужно разминировать территорию", - отметил Сахарук.
Дополнение
НЭК "Укрэнерго" анонсировала в последующие дни аварийные отключения электроэнергии при необходимости после "наибольшей атаки в истории энергетики", от которой пострадали все регионы Украины 15 ноября.