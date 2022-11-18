Ракетные удары вывели из строя почти половину энергосистемы Украины – Шмыгаль

Цитата

"К сожалению, россия продолжает ракетные удары по гражданской критической инфраструктуре Украины, воюя против гражданского населения и лишая его во время зимы света, водоснабжения, тепла и связи. Только в течение 15 ноября россия выпустила по украинским городам около 100 ракет. Почти половина нашей энергетической системы выведена из строя", – сказал Шмыгаль.

Детали

По словам премьер-министра, Украина нуждается в помощи европейских партнеров в сфере энергетики, а также финансовых ресурсах для закупки дополнительных объемов газа и большей поддержки энергетического сектора.

Напомним

Новые масштабные атаки российских войск на энергосистему Украины могут повлечь за собой отключения электроэнергии, которые будут длиться по несколько дней, заявили в ДТЭК.