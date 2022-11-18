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Вихід з блекауту за сприятливим сценарієм передбачає три дні на відновлення енергосистеми – експерт

Вихід з блекауту за сприятливим сценарієм передбачає три дні на відновлення енергосистеми – експерт

Київ • УНН

 • 338309 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. У разі виникнення блекауту, вихід з нього передбачатиме декілька сценаріїв, згідно з якими це може тривати від трьох до десяти днів. Про це на брифінгу повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, передає УНН.

Цитата

"З точки зору базових розрахунків та регламентів, що і як відбуватиметься у разі, якщо трапиться блекаут, то за сприятливим сценарієм, знадобиться три дні, за негативним – сім-десять днів на відновлення системи та повного споживання в системі", – сказав він.

Деталі

Водночас Харченко додав, що жодна енергосистема у світі не зазнавала таких потужних повітряних обстрілів, які загрожували б блекаутом.

Він наголосив, що після останнього наймасовішого обстрілу російськими агресорами 15 листопада система стабілізується. На думку експерта, якщо Україна матиме ще деякий час на відновлення, буде легше витримати наступний удар.

"Удар був потужний. Ситуація складна. Але ті, хто був відключений від електрики, вже мають доступ до нього. Поки що дуже лімітовано, але крок за кроком ситуація покращується", – запевнив він.

Доповнення

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що через масовані ракетні удари росії майже половина енергосистеми України виведена з ладу.

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