Выход из блеэкаута по благоприятному сценарию предполагает три дня на восстановление энергосистемы – эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. В случае возникновения блэкаута, выход из него будет предусматривать несколько сценариев, согласно которым это может занять от трех до десяти дней. Об этом на брифинге сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, передает УНН.
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"С точки зрения базовых расчетов и регламентов, что и как будет происходить в случае, если случится блэкаут, то по благоприятному сценарию понадобится три дня, по отрицательному – семь-десять дней на восстановление системы и полного потребления в системе" , – сказал он.
Детали
Вместе с тем Харченко добавил, что ни одна энергосистема в мире не подвергалась таким мощным воздушным обстрелам, которые угрожали бы блэкаутом.
Он подчеркнул, что после последнего массового обстрела российскими агрессорами 15 ноября система стабилизируется. По мнению эксперта, если у Украины будет еще некоторое время на восстановление, будет легче выдержать следующий удар.
"Удар был мощный. Ситуация сложная. Но те, кто был отключен от электричества, уже имеют доступ к нему. Пока очень лимитированный, но шаг за шагом ситуация улучшается", – заверил он.
Дополнение
Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что из-за массированных ракетных ударов россии почти половина энергосистемы Украины выведена из строя.