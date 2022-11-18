Выход из блеэкаута по благоприятному сценарию предполагает три дня на восстановление энергосистемы – эксперт

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"С точки зрения базовых расчетов и регламентов, что и как будет происходить в случае, если случится блэкаут, то по благоприятному сценарию понадобится три дня, по отрицательному – семь-десять дней на восстановление системы и полного потребления в системе" , – сказал он.

Детали

Вместе с тем Харченко добавил, что ни одна энергосистема в мире не подвергалась таким мощным воздушным обстрелам, которые угрожали бы блэкаутом.

Он подчеркнул, что после последнего массового обстрела российскими агрессорами 15 ноября система стабилизируется. По мнению эксперта, если у Украины будет еще некоторое время на восстановление, будет легче выдержать следующий удар.

"Удар был мощный. Ситуация сложная. Но те, кто был отключен от электричества, уже имеют доступ к нему. Пока очень лимитированный, но шаг за шагом ситуация улучшается", – заверил он.

Дополнение

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что из-за массированных ракетных ударов россии почти половина энергосистемы Украины выведена из строя.