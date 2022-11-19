У КМДА не виключають, що столиця може повністю залишитися без світла

Цитата

“Ми готуємося до будь-яких сценаріїв, у тому числі і до повного відключення. Але те, що є на сьогодні: місто перейшло до стабілізаційних відключень. До такого режиму ми ніби звикли вже, коли буде відключатися по графіку світло – не більше 4 годин на день”, – сказав Поворозник.

Деталі

Але разом з тим, заступник голови КМДА додав, що у зв’язку з пониженням температури, погіршенням погодних умов – електроспоживання достатньо серйозно збільшується. Він закликав киян зменшити споживання електроенергії, оскільки система може не впоратись із навантаженням.

“Тому нам треба як ніколи зараз економити електроенергію, тому що збільшення споживання може, знову ж таки, призвести до аварійних відключень, якщо сама система не буде справлятися із завантаженням”, – сказав Поворозник.

Доповнення

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко повідомив, що у разі виникнення блекауту, вихід з нього передбачатиме декілька сценаріїв, згідно з якими це може тривати від трьох до десяти днів.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що через масовані ракетні удари росії майже половина енергосистеми України виведена з ладу.