В "Киевводоканале" уточнили сроки внедрения изменений начисления за услуги
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Методика распределения между потребителями объемов потребленных в здании коммунальных услуг начнется с момента, когда будут приняты правила предоставления жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщает пресс-служба "Киевводоканала", передает УНН.
"Киевводоканал" опровергает слухи о том, что методика распределения между потребителями объемов потребленных в здании коммунальных услуг начинает действовать уже с февраля месяца. Применение Методики начнется с момента, когда будут приняты правила предоставления жилищно-коммунальных услуг. По состоянию на сегодняшний день такие правила находятся в стадии разработки", - говорится в сообщении.
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Напомним, "Киевводоканал" изменит принципы начисления за потребленные услуг по централизованному водоснабжению и водоотводу.