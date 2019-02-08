Аварія на мережах водоканалу у Києві вплинула на рух тролейбусів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. У Києві змінено рух тролейбусів маршрутів №№ 19 і 23 через продовження робіт із відновлення проїжджої частини після аварії на мережах “Київводоканалу”. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу КМДА.
Рух тролейбусів маршруту № 19 організовано до Мотозаводу; маршруту № 23 — вулицею Ю. Іллєнка.
Нагадаємо, через аварію на мережі "Київводоканалу" було змінено роботу тролейбусів маршрутів № 19 і 23 у столиці. На місці працюють аварійно-відновлювальні засоби міста.
За даними "Київводоканалу", понад 30% мереж перебувають у зношеному стані та потребують ремонтно-відновлювальних робіт, оскільки були побудовані ще в 60-70-х роках минулого століття.