Аварія на мережі "Київводоканалу" заблокувала рух тролейбусів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Через аварію на мережі "Київводоканалу" змінено роботу тролейбусів маршрутів №№ 19, 23 у столиці. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу КМДА.
"Із 6:15 заблоковано рух тролейбусів маршрутів №№ 19, 23 на вул. Дорогожицька – вул. Іллєнка через аварію на мережах "Київводоканалу", - повідомили у КМДА з посиланням на "Київпастранс".
На місці працюють аварійно-відновлювальні засоби міста.
"Рух тролейбусів маршруту № 23 організовано за маршрутом № 16, тролейбуси маршруту № 19 курсують за маршрутом № 19д", - повідомила влада міста.
Нагадаємо, киян попередили про ускладнення погодних умов 6 лютого.