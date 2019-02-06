Киян попередили про ускладнення погоди

"За даними Укргідрометцентру, по Києву у найближчу годину з утриманням вранці 6 лютого складні відкладення паморозі та ожеледі (І рівень небезпечності, жовтий)", - вказали у відомстві.

За даними КМДА, синоптики зазначають, що 6 лютого у Києві вдень місцями невеликий сніг, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, температура вдень 0-2º тепла.

Нагадаємо, за даними дорожників, автодороги державного значення на ранок 6 лютого у більшості областей мокрі, у Київській, Сумській та Чернігівській областях місцями засніжені. Проїзд на дорогах державного значення забезпечено.

Як повідомляв УНН, 6 лютого Україну засипле снігом.