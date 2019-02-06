Киевлян предупредили об осложнении погоды
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Киевлян предупредили об осложнении погодных условий в среду, 6 февраля, - изморозь, гололед. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"По данным Укргидрометцентра, по Киеву в ближайший час с удерживанием утром 6 февраля сложные отложения изморози и гололеда (І уровень опасности, желтый)", - указали в ведомстве.
По данным КГГА, синоптики указывают, что 6 февраля в Киеве днем местами небольшой снег, на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, температура днем 0-2º тепла.
Напомним, по данным дорожников, автодороги государственного значения на утро 6 февраля во большинстве областей мокрые, в Киевской, Сумской и Черниговской областях местами заснеженные. Проезд на дорогах государственного значения обеспечен.
Как сообщал УНН, 6 февраля Украина засыплет снегом.