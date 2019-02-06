Україну сьогодні засипле снігом
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. В Україні, крім півдня, у середу, 6 лютого, місцями невеликий, у північних областях - помірний мокрий сніг. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"6 лютого в Україні, крім південної частини, місцями невеликий, у північних областях помірний мокрий сніг. У більшості центральних, південних та східних областей туман, подекуди ожеледь", - повідомили синоптики.
На дорогах, крім півдня, місцями ожеледиця.
Вітер північний та північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вдень 0-5° тепла, в Криму 7-12° тепла; в Карпатах вдень близько 0°.
Нагадаємо, синоптики дали прогноз на лютий.