Украину сегодня засыплет снегом
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. В Украине, кроме юга, в среду, 6 февраля, местами небольшой, в северных областях - умеренный мокрый снег. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"6 февраля в Украине, кроме южной части, местами небольшой, в северных областях умеренный мокрый снег. В большинстве центральных, южных и восточных областей туман, местами гололед", - сообщили синоптики.
На дорогах, кроме юга, местами гололедица.
Ветер северный и северо-западный, 5-10 м/с.
Температура днем 0-5° тепла, в Крыму 7-12° тепла; в Карпатах днем около 0°.
Напомним, синоптики дали прогноз на февраль.