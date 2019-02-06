"Укравтодор" повідомив про стан проїзду на дорогах

"Стан покриття на автодорогах державного значення: в більшості областей мокре, у Київській, Сумській та Чернігівській областях місцями засніжене. Виконуються роботи з розчистки узбіччя та обробка протиожеледними матеріалами проїзної частини дороги. Проїзд на дорогах державного значення забезпечено", - повідомили дорожники.

Сьогодні вранці опади у вигляді невеликого снігу в північних областях, де випало від 1 до 2 см снігу. Спостерігається туман у центральних, південних та подекуди в східних областях, невеликий дощ у Хмельницькій області, на решті території без опадів.

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На перевальних ділянках доріг у горах без опадів. Покриття на автодорогах тут подекуди мокре, лише на Вишківському перевалі засніжене.

Для оперативного забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожніми організаціями задіяні в роботі 206 одиниць техніки та 317 робітників.

Нагадаємо, 6 лютого Україну засипле снігом.