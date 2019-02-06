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У Карпатах загроза зсувів снігу на дороги

У Карпатах загроза зсувів снігу на дороги

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 лютого. УНН. У Карпатах через відлигу зберігається значна сніголавинна небезпека, можливі зсуви снігу на дороги у горах на Закарпатті. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.

"6 лютого, у зв’язку з відлигою, у горах Львівської області та у горах і на високогір’ї Івано-Франківської, східної частини Закарпатської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень). У гірських районах Закарпатської області існує загроза зсувів снігу на дороги", - сказали у відомстві.

Окрім того, 6 лютого, внаслідок добігання води по руслу, на ділянці Днiстра Галич – Залiщики, Тиси Хуст – Чоп, у нижній течії Боржави та Латориці очiкуються пiдйоми рiвнiв води на 0,3 - 0,8 м над рiвнями на 8 год.

Нагадаємо, 6 лютого Україну засипле снігом.

Українські Національні Новини

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