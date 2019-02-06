У Карпатах загроза зсувів снігу на дороги

"6 лютого, у зв’язку з відлигою, у горах Львівської області та у горах і на високогір’ї Івано-Франківської, східної частини Закарпатської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень). У гірських районах Закарпатської області існує загроза зсувів снігу на дороги", - сказали у відомстві.

Окрім того, 6 лютого, внаслідок добігання води по руслу, на ділянці Днiстра Галич – Залiщики, Тиси Хуст – Чоп, у нижній течії Боржави та Латориці очiкуються пiдйоми рiвнiв води на 0,3 - 0,8 м над рiвнями на 8 год.

Нагадаємо, 6 лютого Україну засипле снігом.