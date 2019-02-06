В Карпатах угроза оползней снега на дороги
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. В Карпатах из-за оттепели сохраняется значительная снеголавинная опасность, возможны оползни снега на дороги в горах на Закарпатье. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"6 февраля, в связи с оттепелью, в горах Львовской области и в горах и на высокогорье Ивано-Франковской, восточной части Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень). В горных районах Закарпатской области существует угроза оползней снега на дороги", - сказали в ведомстве.
Кроме того, 6 февраля, в результате добегания воды по руслу, на участке Днестра Галич - Залещики, Тисы Хуст - Чоп, в нижнем течении Боржавы и Латорицы ожидаются подъемы уровней воды на 0,3 - 0,8 м над уровнями на 8 часов.
Напомним, 6 февраля Украину засыплет снегом.