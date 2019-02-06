"Укравтодор" сообщил о состоянии проезда на дорогах
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Автодороги государственного значения на утро среды, 6 февраля, в большинстве областей мокрые, в Киевской, Сумской и Черниговской областях местами заснеженные. Проезд на дорогах государственного значения обеспечен, сообщила пресс-служба "Укравтодора", передает УНН.
"Состояние покрытия на автодорогах государственного значения: в большинстве областей мокрое, в Киевской, Сумской и Черниговской областях местами заснеженное. Выполняются работы по расчистке обочин и обработка противогололедными материалами проезжей части дороги. Проезд на дорогах государственного значения обеспечен", - сообщили дорожники.
Сегодня утром осадки в виде небольшого снега в северных областях, где выпало от 1 до 2 см снега. Наблюдается туман в центральных, южных и местами в восточных областях, дождь в Хмельницкой области, на остальной территории без осадков.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Карпатах угроза оползней снега на дороги
На перевальных участках дорог в горах без осадков. Покрытие на автодорогах здесь местами мокрое, только на Вышковском перевале заснеженное.
Для оперативного обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействованы в работе 206 единиц техники и 317 рабочих.
Напомним, 6 февраля Украину засыплет снегом.