Авария на сети "Киевводоканала" заблокировала движение троллейбусов

"С 6:15 заблокировано движение троллейбусов маршрутов №№ 19, 23 по ул. Дорогожицкая - ул. Ильенко из-за аварии на сетях "Киевводоканала", - сообщили в КГГА со ссылкой на "Киевпастранс".

На месте работают аварийно-восстановительные средства города.

"Движение троллейбусов маршрута № 23 организовано по маршруту № 16, троллейбусы маршрута № 19 курсируют по маршруту № 19д", - сообщили власти города.

Напомним, киевлян предупредили об осложнении погодных условий 6 февраля.