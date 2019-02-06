Авария на сети "Киевводоканала" заблокировала движение троллейбусов
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Из-за аварии на сети "Киевводоканала" изменена работа троллейбусов маршрутов №№ 19, 23 в столице. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"С 6:15 заблокировано движение троллейбусов маршрутов №№ 19, 23 по ул. Дорогожицкая - ул. Ильенко из-за аварии на сетях "Киевводоканала", - сообщили в КГГА со ссылкой на "Киевпастранс".
На месте работают аварийно-восстановительные средства города.
"Движение троллейбусов маршрута № 23 организовано по маршруту № 16, троллейбусы маршрута № 19 курсируют по маршруту № 19д", - сообщили власти города.
Напомним, киевлян предупредили об осложнении погодных условий 6 февраля.