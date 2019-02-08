Авария на сетях водоканала в Киеве повлияла на движение троллейбусов
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. В Киеве изменено движение троллейбусов маршрутов №№ 19 и 23 из-за продолжения работ по восстановлению проезжей части после аварии на сетях "Киевводоканала". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КГГА.
Движение троллейбусов маршрута № 19 организовано до Мотозавода; маршрута № 23 - по улице Ю. Ильенко.
Напомним, из-за аварии на сети "Киевводоканала" была изменена работа троллейбусов маршрутов № 19 и 23 в столице. На месте работают аварийно-восстановительные средства города.
По данным "Киевводоканала", более 30% сетей находятся в изношенном состоянии и нуждаются в ремонтно-восстановительных работах, поскольку были построены еще в 60-70-х годах прошлого века.