У "Київводоканалі" уточнили строки впровадження змін нарахування за послуги

"Київводоканал" спростовує чутки про те, що методика розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг розпочинає діяти вже з лютого місяця. Застосування Методики розпочнеться з моменту, коли будуть прийняті правила надання житлово-комунальних послуг. Станом на сьогоднішній день такі правила знаходяться в стадії розробки", - йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Аварія на мережах водоканалу у Києві вплинула на рух тролейбусів

Нагадаємо, "Київводоканал" змінить принципи нарахування за спожиті послуги з централізованого водопостачання та водовідведення.



