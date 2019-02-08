У "Київводоканалі" уточнили строки впровадження змін нарахування за послуги

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. Методика розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг розпочнеться з моменту, коли будуть прийняті правила надання житлово-комунальних послуг. Про це повідомляє прес-служба "Київводоканалу", передає УНН.

"Київводоканал" спростовує чутки про те, що методика розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг розпочинає діяти вже з лютого місяця. Застосування Методики розпочнеться з моменту, коли будуть прийняті правила надання житлово-комунальних послуг. Станом на сьогоднішній день такі правила знаходяться в стадії розробки", - йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Аварія на мережах водоканалу у Києві вплинула на рух тролейбусів

Нагадаємо, "Київводоканал" змінить принципи нарахування за спожиті послуги  з централізованого водопостачання та водовідведення.

Українські Національні Новини

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