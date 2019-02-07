"Київводоканал" змінив принципи нарахування за послуги

"Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 22.11.2018 №315 затверджено Методику розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг, яка введена в дію з 25.01.2019. Таким чином, починаючи з лютого 2019 року будуть змінені принципи нарахування за спожиті послуги з централізованого водопостачання та водовідведення", - йдеться у повідомленні.

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Методику затверджено у відповідності до вимог Закону України "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання", який передбачає, що мешканці будинку, як власники цілісного майнового комплексу, мають сплатити за весь об’єм води, яку спожив їхній будинок.

Принцип визначення та розподілу небалансу - різниці між обсягом холодної води виміряним загальнобудинковим лічильником, та сумарним обсягом спожитої холодної води за показниками квартирних лічильників:

- для будинків, де усі приміщення оснащені лічильниками холодної води, обсяг небалансу розподіляється між усіма споживачами пропорційно до обсягу споживання.

- для будинків, де частина приміщень не оснащена лічильниками холодної води, обсяг небалансу розподіляється між споживачами, які не мають лічильників, пропорційно до кількості осіб, які фактично користуються послугами.

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У водоканалі пояснили, що для кожного будинку встановлюється свій розрахунковий період, на кінцеву дату якого проводиться зняття показників комерційного (загальнобудинкового) вузла обліку та здійснюється розподіл між споживачами.

"Київводоканал" через розміщення оголошень на будинках та в квитанціях на оплату повідомить усіх споживачів про розрахункову дату у кожному будинку", - додали у відомстві.

У вказаний день представник Київводоканалу щомісячно зніматиме показники загальнобудинкового лічильника у вашому будинку. Запрошуємо усіх споживачів брати участь у знятті показників.

Також у "Київводоканалі" додали, що також може змінитися порядок щомісячної передачі мешканцями показників квартирних лічильників холодної води. Відповідно до Методики, показники квартирних лічильників необхідно передавати станом на розрахункову дату (або у дату найбільш наближену до розрахункової - ред.).

Нагадаємо, з 1 лютого для киян підвищився тариф на холодну воду.