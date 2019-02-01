В Києві підвищено тарифи на холодну воду
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Відсьогодні для Киян підвищився тариф на холодну воду, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу "Київводоканалу".
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 25 січня встановила для "Київводоканалу" нові тарифи на послуги з централізованого постачання холодної води та водовідведення, що діятимуть з 1 січня.
Послуга з централізованого водопостачання та водовідведення для споживачів Києва становитимуть 20,376 грн. З них 10,812 грн за 1 куб. м водопостачання та 9,564 грн за 1 куб. м водовідведення.
Послуга з централізованого постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) становитиме 21,756 грн. З них 11,544 грн за 1 куб. м водопостачання та 10,212 грн за 1 куб. м водовідведення.
Раніше УНН повідомляв, що з 1 лютого ціна на електроенергію для промислових споживачів зросла на 2%.