В Киеве повышены тарифы на холодную воду
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. С сегодняшнего дня для Киевлян повысился тариф на холодную воду, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "Киевводоканала".
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг 25 января установила для "Киевводоканала" новые тарифы на услуги по централизованному снабжению холодной воды и водоотведения, которые будут действовать с 1 января.
Услуга по централизованному водоснабжению и водоотводу для потребителей Киева составят 20,376 грн. Из них 10,812 грн за 1 куб. м водоснабжения и 9,564 грн за 1 куб. м водоотведения.
Услуга по централизованному снабжению холодной воды и водоотведения (с использованием внутридомовых систем) составит 21,756 грн. Из них 11,544 грн за 1 куб. м водоснабжения и 10,212 грн за 1 куб. м водоотведения.
Ранее УНН сообщал, что с 1 февраля цена на электроэнергию для промышленных потребителей выросла на 2% .