"Киевводоканал" изменил принципы начисления за услуги
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Начиная с февраля месяца "Киевводоканал" изменил принципы начисления за потребленные услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу. Об этом сообщает пресс-служба "Киевводоканал", передает УНН.
"Приказом Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины от 22.11.2018 №315 утверждена Методика распределения между потребителями объемов потребленных в здании коммунальных услуг, которая введена в действие с 25.01.2019. Таким образом, начиная с февраля 2019 будут изменены принципы начисления за потребленные услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу", - говорится в сообщении.
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Методика утверждена в соответствии с требованиями Закона Украины "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения", который предусматривает, что жители дома, как владельцы целостного имущественного комплекса, должны заплатить за весь объем воды, которую употребил их дом.
Принцип определения и распределения небаланса - разницы между объемом холодной воды измеренным общедомовых счетчиком, и суммарным объемом потребленной холодной воды по показаниям квартирных счетчиков:
- для домов, где все помещения оснащены счетчиками холодной воды, объем небаланса распределяется между всеми потребителями пропорционально объему потребления.
- для домов, где часть помещений не оснащена счетчиками холодной воды, объем небаланса распределяется между потребителями, не имеющих счетчиков, пропорционально количеству лиц, которые фактически пользуются услугами.
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В водоканале объяснили, что для каждого дома устанавливается свой расчетный период, на дату которого производится снятие показателей коммерческого (общедомового - ред.) узла учета и осуществляется распределение между потребителями.
"Киевводоканал" из-за размещения объявлений на домах и в квитанциях на оплату сообщит всех потребителей о расчетной дате в каждом доме", - добавили в ведомстве.
В указанный день представитель "Киевводоканала" ежемесячно будет снимать показатели общедомового счетчика в вашем доме. Приглашаем всех потребителей участвовать в снятии показателей.
Также в "Киевводоканале" добавили, что также может измениться порядок ежемесячной передачи жителями показателей квартирных счетчиков холодной воды. В соответствии с Методикой, показатели квартирных счетчиков необходимо передавать по состоянию на расчетную дату (или на дату наиболее приближенную к расчетной - ред.).
Напомним, с 1 февраля для киевлян повысился тариф на холодную воду.