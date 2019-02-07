Парламент ініціює перевірку комунальних тарифів

"За результатами консультацій з головами фракцій щодо ситуації з нарахуванням тарифів для громадян, є спільна позиція більшості голів фракцій, що ситуація потребує обговорення парламенту, ми домовилися створити спільну з усіх представників фракцій робочу групу, щоб підготувати постанову по питанню перевірки обґрунтування нарахування тарифів", - зазначив Парубій.



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Як повідомляв УНН, в Києві підвищено тарифи на холодну воду.



Раніше УНН повідомляв, що з 1 лютого ціна на електроенергію для промислових споживачів зросла на 2%.