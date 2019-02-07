Парламент инициирует проверку коммунальных тарифов

"По результатам консультаций с председателями фракций относительно ситуации с начислением тарифов для граждан, есть общая позиция большинства глав фракций, ситуация требует обсуждения парламента, мы договорились создать совместную из всех представителей фракций рабочую группу, чтобы подготовить решение о вопросу проверки обоснования начисления тарифов", - отметил Парубий.



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Как сообщал УНН, в Киеве повышены тарифы на холодную воду.



Ранее УНН сообщал, что с 1 февраля цена на электроэнергию для промышленных потребителей выросла на 2%.