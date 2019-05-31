В Киевской области объявили штормовое предупреждение

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 16277 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 36179 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 55703 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 115112 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 109544 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136518 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144221 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130023 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130090 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 131285 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

6 марта, 10:14 • 124585 просмотра
Актуальное
В Киевской области объявили штормовое предупреждение

В Киевской области объявили штормовое предупреждение

Киев  •  УНН

 • 22276 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. В ближайший час и до конца суток по Киевской области объявили штормовое предупреждение - местами град. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.

"В ближайший час и до конца суток 31 мая местами град (I уровень опасности, желтый)", - сказано в сообщении.

Напомним, по данным синоптиков, в Украине эти выходные ожидаются дожди.

Несмотря на то, что дожди и на следующей неделе будут снижать концентрации аллергенного пыльцы в воздухе, риск возникновения симптомов поллиноза оценивается как высокий.

Как сообщал УНН, средняя месячная температура в июне этого года в Украине прогнозируется на уровне от 18° до 22° тепла.

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