В Киевской области объявили штормовое предупреждение
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. В ближайший час и до конца суток по Киевской области объявили штормовое предупреждение - местами град. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
"В ближайший час и до конца суток 31 мая местами град (I уровень опасности, желтый)", - сказано в сообщении.
Напомним, по данным синоптиков, в Украине эти выходные ожидаются дожди.
Несмотря на то, что дожди и на следующей неделе будут снижать концентрации аллергенного пыльцы в воздухе, риск возникновения симптомов поллиноза оценивается как высокий.
Как сообщал УНН, средняя месячная температура в июне этого года в Украине прогнозируется на уровне от 18° до 22° тепла.