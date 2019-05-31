У Київській області оголосили штормове попередження
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. У найближчу годину і до кінця доби по Київській області оголосили штормове попередження – місцями град. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"У найближчу годину і до кінця доби 31 травня місцями град (I рівень небезпечності, жовтий)", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, за даними синоптиків, в Україні цими вихідними очікуються дощі.
Незважаючи на те, що дощі і наступного тижня знижуватимуть концентрації алергенного пилку у повітрі, ризик виникнення симптомів полінозу оцінюється як високий.
Як повідомляв УНН, середня місячна температура у червні цього року в Україні прогнозується на рівні від 18° до 22° тепла.