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У Київській області оголосили штормове попередження

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КИЇВ. 31 травня. УНН. У найближчу годину і до кінця доби по Київській області оголосили штормове попередження – місцями град. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

"У найближчу годину і до кінця доби 31 травня місцями град (I рівень небезпечності, жовтий)", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, за даними синоптиків, в Україні цими вихідними очікуються дощі.

Незважаючи на те, що дощі і наступного тижня знижуватимуть концентрації алергенного пилку у повітрі, ризик виникнення симптомів полінозу оцінюється як високий.

Як повідомляв УНН, середня місячна температура у червні цього року в Україні прогнозується на рівні від 18° до 22° тепла.

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