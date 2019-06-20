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В Киеве снова "заминировали" ЦИК

Киев • УНН

 • 10931 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. В Киеве второй раз за день "заминировали" Центральную избирательную комиссию. Об этом сообщили в Гражданской сети ОПОРА, передает УНН.

В Киеве снова "заминировали" ЦИК

"Мы только удобно устроились в зале заседаний Центральной избирательной комиссии в ожидании решений Комиссии, как председатель Татьяна Слипачук сообщила, что здание ЦИК снова заминировано. У входа ждут люди с документами на регистрацию, журналисты эвакуировались из здания", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве сегодня, 20 июня, правоохранители уже получали сообщения о минировании административного здания на площади Леси Украинский,1, в котором, в частности, расположена Центральная избирательная комиссия.

Как сообщал УНН, в здании ЦИК взрывчатку не нашли.

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