В Киеве снова "заминировали" ЦИК
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. В Киеве второй раз за день "заминировали" Центральную избирательную комиссию. Об этом сообщили в Гражданской сети ОПОРА, передает УНН.
"Мы только удобно устроились в зале заседаний Центральной избирательной комиссии в ожидании решений Комиссии, как председатель Татьяна Слипачук сообщила, что здание ЦИК снова заминировано. У входа ждут люди с документами на регистрацию, журналисты эвакуировались из здания", - говорится в сообщении.
Напомним, в Киеве сегодня, 20 июня, правоохранители уже получали сообщения о минировании административного здания на площади Леси Украинский,1, в котором, в частности, расположена Центральная избирательная комиссия.
Как сообщал УНН, в здании ЦИК взрывчатку не нашли.