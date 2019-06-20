У будівлі ЦВК не знайшли вибухівку
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Правоохоронці не знайшли вибухівку в будівлі Центральної виборчої комісії у Києві. Про це УНН повідомили у Відділі взаємодії із ЗМІ Секретаріату Комісії.
За даними Комісії, відповідна служба Управління державної охорони провела перевірку приміщень адмінбудівлі на предмет виявлення вибухонебезпечних предметів, а вибухо-технічна служба МВС України – прилеглої території.
"У результаті обстеження адмінбудівлі та прилеглої до неї території вибухонебезпечних предметів не виявлено", - зазначили у ЦВК.
Тож, повідомлення про "замінування" не підтвердилося. З 13:30 Центральна виборча комісія працює в штатному режимі.
При цьому у Комісії уточнили, що сьогодні, 20 червня, повідомлення про замінування адміністративної будівлі, в якій розміщена Комісія, надійшло до них орієнтовно о 12:00 від чергової служби ГУНП у Києві. Через перевірку цього повідомлення доступ до приміщень ЦВК був тимчасово припинений.
Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що у Києві правоохоронці шукали вибухівку в адміністративній будівлі на площі Лесі Українки, 1, в якій, зокрема, розташована ЦВК.