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В здании ЦИК не нашли взрывчатку

Киев • УНН

 • 10415 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Правоохранители не нашли взрывчатку в здании Центральной избирательной комиссии в Киеве. Об этом УНН сообщили в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата Комиссии.

В здании ЦИК не нашли взрывчатку

По данным Комиссии, соответствующая служба Управления государственной охраны провела проверку помещений админздания на предмет обнаружения взрывоопасных предметов, а взрыво-техническая служба МВД Украины - прилегающей территории.

"В результате обследования админздания и прилегающей к ней территории взрывоопасных предметов не обнаружено", - отметили в ЦИК.

Так, сообщение о "заминировании" не подтвердилось. С 13:30 Центральная избирательная комиссия работает в штатном режиме.

При этом в Комиссии уточнили, что сегодня, 20 июня, сообщение о заминировании административного здания, в котором размещена Комиссия, поступило к ним ориентировочно в 12:00 от дежурной службы ГУНП в Киеве. Из-за проверки этого сообщения доступ в помещения ЦИК был временно приостановлен.

Напомним, ранее УНН сообщал, что в Киеве правоохранители искали взрывчатку в административном здании на площади Леси Украинки, 1, в которой, в частности, расположена ЦИК.

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