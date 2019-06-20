В здании ЦИК не нашли взрывчатку
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Правоохранители не нашли взрывчатку в здании Центральной избирательной комиссии в Киеве. Об этом УНН сообщили в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата Комиссии.
По данным Комиссии, соответствующая служба Управления государственной охраны провела проверку помещений админздания на предмет обнаружения взрывоопасных предметов, а взрыво-техническая служба МВД Украины - прилегающей территории.
"В результате обследования админздания и прилегающей к ней территории взрывоопасных предметов не обнаружено", - отметили в ЦИК.
Так, сообщение о "заминировании" не подтвердилось. С 13:30 Центральная избирательная комиссия работает в штатном режиме.
При этом в Комиссии уточнили, что сегодня, 20 июня, сообщение о заминировании административного здания, в котором размещена Комиссия, поступило к ним ориентировочно в 12:00 от дежурной службы ГУНП в Киеве. Из-за проверки этого сообщения доступ в помещения ЦИК был временно приостановлен.
Напомним, ранее УНН сообщал, что в Киеве правоохранители искали взрывчатку в административном здании на площади Леси Украинки, 1, в которой, в частности, расположена ЦИК.