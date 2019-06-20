У Києві шукають вибухівку в будівлі ЦВК
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. У Києві правоохоронці шукають вибухівку в адміністративній будівлі на площі Лесі Українки, 1, в якій, зокрема, розташована Центральна виборча комісія. Про це повідомила прес-служба Поліції Києва в коментарі кореспонденту УНН.
"До поліції надійшло повідомлення про мінування будівлі на бульварі Лесі Українки. Проводиться перевірка у приміщенні та евакуйовано близько 250 осіб", - зазначили в прес-службі.
При цьому в поліції наголосили, що повідомлення про мінування стосувалось усієї будівлі, в якій, окрім ЦВК також перебуває Київська обласна державна адміністрація.
Слід додати, що сьогодні останній день прийому документів на реєстрацію для участі у позачергових виборах до Верховної Ради.
Нагадаємо, правоохоронців повідомили про "мінування" аеропортів в Одесі та Києві, а також центральних вокзалів Києва і Львова.