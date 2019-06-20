В Киеве ищут взрывчатку в здании ЦИК
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. В Киеве правоохранители ищут взрывчатку в административном здании на площади Леси Украинский,1, в которой, в частности, расположена Центральная избирательная комиссия. Об этом сообщила пресс-служба Полиции Киева в комментарии корреспонденту УНН.
"В полицию поступило сообщение о минировании здания на бульваре Леси Украинский. Проводится проверка в помещении и эвакуировано около 250 человек", - отметили в пресс-службе.
При этом в полиции отметили, что сообщение о минировании касалось всего здания, в которой, кроме ЦИК также находится Киевская областная государственная администрация.
Следует добавить, что сегодня последний день приема документов на регистрацию для участия во внеочередных выборах в Верховную Раду.
Напомним, правоохранителей сообщили о "минировании" аэропортов в Одессе и Киеве, а также центральных вокзалов Киева и Львова.