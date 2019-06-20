Три аеропорти і два вокзали евакуювали через розваги "мінерів" - Омелян
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Правоохоронців повідомили про "мінування" аеропортів в Одесі та Києві, а також центральних вокзалів Києва і Львова. Про це у своєму Facebook повідомив голова Міністерства інфраструктури Володимир Омелян, передає УНН.
“І на завершення чарівного вечора „чудового“ дня повідомлення про „мінування“ летовищ Одеси, Борисполя, Жулян, центральних вокзалів Києва і Львова”, — написав міністр.
“Розуміємо, що повідомлення фейкові, але повинні вжити всі заходи перевірки, включно з евакуацією людей. Вибачте, за тимчасові незручності, але ми мусимо дбати про Вашу безпеку”, — пояснив він.
“У більшості випадків з’ясовується, що дзвінки здійснюються з окупованої території. Російські спецслужби розважаються...”, — резюмував Омелян.
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