Три аэропорта и два вокзала эвакуировали из-за развлечений "минеров" - Омелян

“И в завершение волшебного вечера „замечательного“ дня сообщения о „минировании“ аэропортов Одессы, Борисполя, Жулян, центральных вокзалов Киева и Львова”, — написал министр.

“Понимаем, что сообщения фейковые, но должны принять все меры проверки, включая эвакуацией людей. Простите, за временные неудобства, но мы должны заботиться о Вашей безопасности”, — пояснил он.

“В большинстве случаев выясняется, что звонки осуществляются с оккупированной территории. Российские спецслужбы развлекаются...”, — резюмировал Омелян.

Напомним, в Николаеве искали взрывчатку во всех больницах и университете.