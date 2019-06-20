Три аэропорта и два вокзала эвакуировали из-за развлечений "минеров" - Омелян
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Правоохранителей сообщили о "минировании" аэропортов в Одессе и Киеве, а также центральных вокзалах Киева и Львова. Об этом в своем Facebook сообщил глава Министерства инфраструктуры Владимир Омелян, передает УНН.
“И в завершение волшебного вечера „замечательного“ дня сообщения о „минировании“ аэропортов Одессы, Борисполя, Жулян, центральных вокзалов Киева и Львова”, — написал министр.
“Понимаем, что сообщения фейковые, но должны принять все меры проверки, включая эвакуацией людей. Простите, за временные неудобства, но мы должны заботиться о Вашей безопасности”, — пояснил он.
“В большинстве случаев выясняется, что звонки осуществляются с оккупированной территории. Российские спецслужбы развлекаются...”, — резюмировал Омелян.
Напомним, в Николаеве искали взрывчатку во всех больницах и университете.