У Миколаєві шукають вибухівку в усіх лікарнях та університеті
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Поліція перевіряє повідомлення про замінування усіх лікарень та одного з вишів у Миколаєві. Про це повідомив відділ комунікації ГУНП у Миколаївській області, передає УНН.
"Сьогодні, 18 червня, до поліції надійшло повідомлення від чергового ДСНС про те, що вони отримали електронного листа про замінування усіх лікарень обласного центру. З аналогічним повідомленням звернувся до поліції директор одного з університетів", - йдеться в повідомленні.
До медичних закладів та вищого навчального закладу негайно прибули слідчо-оперативні групи поліції, а також рятувальники.
На місця також направили спеціалістів вибухотехнічної та кінологічної служб для ретельного обстеження об’єктів.
Наразі тривають першочергові слідчі заходи. Також встановлюються особи, які надали повідомлення про замінування.
Як повідомляв УНН, у понеділок на вибухівку перевіряли цілу низку об'єктів у декількох районах Миколаєва та області: зоопарку в Інгульському, аеропорту в Новоодеському, церков у обласному центрі.
У ході перевірки виявилося, що повідомлення про мінування було хибним.