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Вибухівку на низці об'єктів у Миколаївській області не знайшли

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 червня. УНН. Повідомлення про замінування низки об’єктів у Миколаєві та області виявилися хибними. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Миколаївській області.

Вибухівку на низці об'єктів у Миколаївській області не знайшли

"У результаті обстеження усіх об’єктів та прилеглої до них території жодних предметів або пристроїв, які б могли становити загрозу життю та здоров’ю громадян не виявлено", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, сьогодні до поліції надійшло повідомлення про замінування одразу низки об’єктів у декількох районах Миколаєва та області: зоопарку в Інгульському, аеропорту в Новоодеському, церков у обласному центрі. Проводилася евакуація людей. 

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