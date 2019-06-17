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Взрывчатку на ряде объектов в Николаевской области не нашли

Киев • УНН

 • 10254 просмотра

КИЕВ. 17 июня. УНН. Сообщение о заминировании ряда объектов в Николаеве и области оказались ложными. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

Взрывчатку на ряде объектов в Николаевской области не нашли

"В результате обследования всех объектов и прилегающей к ним территории никаких предметов или устройств, которые могли бы представлять угрозу жизни и здоровью граждан не выявлено", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, сегодня в полицию поступило сообщение о заминировании сразу ряда объектов в нескольких районах Николаева и области: зоопарке в Ингульском, аэропорта в Новоодесском, церквей в областном центре. Проводилась эвакуация людей.

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