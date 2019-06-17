Взрывчатку на ряде объектов в Николаевской области не нашли

"В результате обследования всех объектов и прилегающей к ним территории никаких предметов или устройств, которые могли бы представлять угрозу жизни и здоровью граждан не выявлено", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, сегодня в полицию поступило сообщение о заминировании сразу ряда объектов в нескольких районах Николаева и области: зоопарке в Ингульском, аэропорта в Новоодесском, церквей в областном центре. Проводилась эвакуация людей.