На Миколаївщині "замінували" зоопарк, аеропорт та церкви
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Поліція перевіряє інформацію про замінування зоопарку, аеропорту та церков у Миколаєві та області. Про це повідомив відділ комунікації поліції Миколаївської області, передає УНН.
"Сьогодні, 17 червня, до поліції надійшло повідомлення про замінування одразу ряду об’єктів у декількох районах Миколаєва та області: зоопарку в Інгульському, аеропорту в Новоодеському, церков у обласному центрі", - йдеться в повідомленні.
На місце події негайно прибули слідчо-оперативні групи, а також рятувальники та медики. Також направлені спеціалісти вибухотехнічної та кінологічної служб.
Нині правоохоронці проводять евакуацію людей та здійснюють ретельне обстеження об’єктів. Тривають першочергові слідчі заходи, встановлюється особа, яка надала повідомлення про замінування.
Нагадаємо, сьогодні вранці станцію київського метро "Олімпійська" зачинили на вхід та вихід через анонімний дзвінок про мінування.
Після перевірки виявилося, що повідомлення по замінування хибне.