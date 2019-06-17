В Николаевской области "заминировали" зоопарк, аэропорт и церкви
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. Полиция проверяет информацию о заминировании зоопарке, аэропорта и церквей в Николаеве и области. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Николаевской области, передает УНН.
"Сегодня, 17 июня, в полицию поступило сообщение о заминировании сразу ряда объектов в нескольких районах Николаева и области: зоопарке в Ингульском, аэропорта в Новоодесском, церквей в областном центре", - говорится в сообщении.
На место происшествия немедленно прибыли следственно-оперативные группы, а также спасатели и медики. Также направлены специалисты взрывотехнической и кинологической служб.
Сейчас правоохранители проводят эвакуацию людей и осуществляют тщательное обследование объектов. Продолжаются первоочередные следственные мероприятия, устанавливается лицо, предоставившее сообщение о заминировании.
Напомним, сегодня утром станцию киевского метро "Олимпийская" закрыли на вход и выход за анонимного звонка о минировании.
После проверки оказалось, что сообщение по заминировании ложное.