В Николаеве ищут взрывчатку во всех больницах и университете
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Полиция проверяет сообщение о заминировании всех больниц и одного из вузов в Николаеве. Об этом сообщил отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области, передает УНН.
"Сегодня, 18 июня, в полицию поступило сообщение от дежурного ГСЧС о том, что они получили электронное письмо о заминировании всех больниц областного центра. С аналогичным сообщением обратился в полицию директор одного из университетов", - говорится в сообщении.
В медицинские учреждения и высшего учебного заведения немедленно прибыли следственно-оперативные группы полиции, а также спасатели.
На места также направили специалистов взрывотехнической и кинологической служб тщательного обследования объектов.
Сейчас продолжаются первоочередные следственные мероприятия. Также устанавливаются лица, которые предоставили сообщение о заминировании.
Как сообщал УНН, в понедельник на взрывчатку проверяли целый ряд объектов в нескольких районах Николаева и области: зоопарка в Ингульском, аэропорта в Новоодесском, церквей в областном центре.
В ходе проверки оказалось, что сообщение о минировании было ложным.