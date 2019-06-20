У Києві знову "замінували" ЦВК
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. У Києві вдруге за день "замінували" Центральну виборчу комісію. Про це повідомили у Громадянській мережі ОПОРА, передає УНН.
"Ми тільки зручно примостилися у залі засідань Центральної виборчої комісії в очікуванні рішень Комісії, як голова Тетяна Сліпачук повідомила, що будівлю ЦВК знову заміновано. Біля входу чекають люди з документами на реєстрацію, журналісти евакуювались з будівлі", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Києві сьогодні, 20 червня, правоохоронці вже отримували повідомлення про мінування адміністративної будівлі на площі Лесі Українки, 1, в якій, зокрема, розташована Центральна виборча комісія.
Як повідомляв УНН, у будівлі ЦВК вибухівку не знайшли.