В Киеве за сутки обнаружили почти 390 больных коронавирусом, умерли 9 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. В Киеве за минувшие сутки обнаружили 385 больных коронавирусом, умерших вследствие заболевания 9 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на КГГА.
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“В Киеве обнаружили за минувшие сутки 385 больных коронавирусом. Умерли 9 человек. Выздоровели за прошедшие сутки 4337 человек. Подтвержденных случаев заболевания сегодня — 205063. В общем коронавирус преодолели 154532 жителя столицы. Всего за период пандемии в городе 5044 летальных случая от вируса”, — говорится в сообщении.
Детали
За минувшие сутки в частности заболели 218 женщин в возрасте от 19 до 87 лет; 145 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет; 11 девочек от 1 до 17 лет и 11 мальчиков от 1 до 16 лет.
Сообщается, что в больницы столицы госпитализировали 48 больных коронавирусом, а также 96 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
“Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе — 120, в Святошинском — 86 и в Голосеевском районе — 53 случая”, — отмечается в сообщении.
Дополнение
В Украине зафиксировано уже 2,189 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 25 мая — почти 3,4 тысячи, что больше, чем днем ранее. Летальных случаев за сутки при этом несколько меньше, чем накануне — 208.