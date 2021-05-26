У Києві за добу виявили майже 390 хворих на коронавірус, померли 9 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. У Києві за минулу добу виявили 385 хворих на коронавірус, померли внаслідок захворювання 9 людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на КМДА.
Цитата
“У Києві виявили за минулу добу 385 хворих на коронавірус. Померли 9 людей. Одужали минулої доби 4337 людей. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні — 205063. Загалом коронавірус подолали 154532 мешканці столиці. Усього за період пандемії в місті 5044 летальних випадки від вірусу”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
За минулу добу зокрема захворіли: 218 жінок віком від 19 до 87 років; 145 чоловіків віком від 18 до 85 років; 11 дівчаток від 1 до 17 років та 11 хлопчиків від 1 до 16 років.
Повідомляється, що до лікарень столиці госпіталізували 48 хворих на коронавірус, а також 96 пацієнтів із підозрою на COVID-19 та пневмоніями.
“Найбільше випадків захворювання виявили в Солом’янському районі — 120, у Святошинському — 86 та в Голосіївському районі — 53 випадки”, — зазначається в повідомленні.
Доповнення
В Україні зафіксовано вже 2,189 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 25 травня, — майже 3,4 тисячі, що більше, ніж днем раніше. Летальних випадків за добу при цьому дещо менше, ніж напередодні — 208.