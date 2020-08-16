В Киеве за сутки подтвердили 146 новых случаев COVID-19: город готовится ко второй волне

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 85579 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102346 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 127387 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107704 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127786 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101353 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102157 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104064 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101962 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101509 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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В Киеве за сутки подтвердили 146 новых случаев COVID-19: город готовится ко второй волне

В Киеве за сутки подтвердили 146 новых случаев COVID-19: город готовится ко второй волне

Киев  •  УНН

 • 14088 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. В Киеве на утро 16 августа зафиксирован уже 10 538 случаев коронавируса, 146 подтверждено за последние сутки. Об этом написал в Telegram мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.

"Количество больных коронавирус в Киеве увеличилась за минувшие сутки еще на 146 человек. Двое больных умерли", - написал Кличко.

По его словам, в столице уже 10 538 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Всего коронавирус унес жизни 153 киевлян.

Отмечается, что среди новых заболевших 85 женщин в возрасте от 19 до 88 лет, 50 мужчин в возрасте от 20 до 82 лет,
4 девочки от 1 до 11 лет и 7 мальчиков от 8 до 13 лет.

"В больницы столицы госпитализировали 27 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 7 человек. Всего коронавирус преодолели 3380 жителей Киева. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе - 26. В Деснянском - 24. Но в Голосеевском районе - 20 случаев", - добавил Кличко.

Кроме того, он отметил, что за последнюю неделю в столице увеличилось количество госпитализированных больных коронавирусом.

"Киев готовит медучреждения второй волны для лечения больных COVID-19", - добавил Кличко.

Напомним, в Украине на 8:55 16 августа зафиксировано уже более 91 000 случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки - 1637.

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