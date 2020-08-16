В Киеве за сутки подтвердили 146 новых случаев COVID-19: город готовится ко второй волне
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. В Киеве на утро 16 августа зафиксирован уже 10 538 случаев коронавируса, 146 подтверждено за последние сутки. Об этом написал в Telegram мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.
"Количество больных коронавирус в Киеве увеличилась за минувшие сутки еще на 146 человек. Двое больных умерли", - написал Кличко.
По его словам, в столице уже 10 538 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Всего коронавирус унес жизни 153 киевлян.
Отмечается, что среди новых заболевших 85 женщин в возрасте от 19 до 88 лет, 50 мужчин в возрасте от 20 до 82 лет,
4 девочки от 1 до 11 лет и 7 мальчиков от 8 до 13 лет.
"В больницы столицы госпитализировали 27 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 7 человек. Всего коронавирус преодолели 3380 жителей Киева. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе - 26. В Деснянском - 24. Но в Голосеевском районе - 20 случаев", - добавил Кличко.
Кроме того, он отметил, что за последнюю неделю в столице увеличилось количество госпитализированных больных коронавирусом.
"Киев готовит медучреждения второй волны для лечения больных COVID-19", - добавил Кличко.
Напомним, в Украине на 8:55 16 августа зафиксировано уже более 91 000 случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки - 1637.