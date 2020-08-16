У Києві за добу підтвердили 146 нових випадків COVID-19: місто готується до другої хвилі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. У Києві на ранок 16 серпня зафіксовано вже 10 538 випадків коронавірусу, 146 підтверджено за останню добу. Про це написав в Telegram мер Києва Віталій Кличко, передає УНН.
“Кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилась за минулу добу ще на 146 людей. Двоє хворих померли”, — написав Кличко.
За його словами, в столиці вже 10 538 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Всього коронавірус забрав життя 153 киян.
Зазначається, що серед нових захворілих 85 жінок віком від 19 до 88 років, 50 чоловіків віком від 20 до 82 рокiв,
4 дівчинки від 1 до 11 років та 7 хлопчиків від 8 до 13 років.
“До лікарень столиці госпіталізували 27 пацієнтів. Інші — на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за минулу добу 7 людей. Усього коронавірус подолали 3380 мешканців Києва. Найбільше випадків захворювання виявили в Солом’янському районі — 26. У Деснянському — 24. Та в Голосіївському районі — 20 випадків”, — додав Кличко.
Окрім того він зазначив, що за останній тиждень у столиці збільшилась кількість госпіталізованих хворих на коронавірус.
“Київ готує медзаклади другої хвилі для лікування хворих на COVID-19”, — додав Кличко.
Нагадаємо, в Україні на 8:55 16 серпня зафіксовано вже понад 91 тисячу випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу — 1 637.