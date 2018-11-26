В Киеве уже произошло 113 ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. По состоянию на 17:00 на линию "102" поступило 113 вызовов о совершении ДТП. Об этом корреспонденту УНН сообщили в главном управлении Национальной полиции в г. Киеве.
"По состоянию на 17:00 на линию "102" поступило 113 сообщений о совершении ДТП", - сообщили правоохранители.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве с начала суток уже произошло 65 ДТП
Напомним, сегодня утром синоптики предупредили о тумане и видимость на дорогах до 200-500 м в столичном регионе.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Завтра в столице снег с гололедом
Напоминаем, что сегодня с 6:00 до 13:00 часов дня на автодорогах Киевской области было зафиксировано 24 ДТП.
Как сообщал УНН, в Христиновском районе Черкасской области сегодня произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли четыре человека.