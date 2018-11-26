У Києві вже сталося 113 ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Станом на 17:00 на лінію "102" надійшло 113 викликів про скоєння ДТП. Про це кореспонденту УНН повідомили у головному управлінні Національної поліції в м. Києві.
"Станом на 17:00 на лінію "102" надійшло 113 повідомлень про скоєння ДТП", - повідомили правоохоронці.
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Нагадаємо, сьогодні ранком синоптики попередили про туман та видимість на дорогах до 200-500 м у столичному регіоні.
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Нагадуємо, що сьогодні з 6:00 до 13:00 години дня на автошляхах Київської області було зафіксовано 24 ДТП.
Як повідомляв УНН, у Христинівському районі Черкаської області сьогодні сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинуло четверо людей.